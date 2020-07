Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 20 settembre 2020 c/o Asilo Happy Bau in via filippo argelati 35 Milano 9° Festival Pet's una grande festa per raccogliere fondi pro cani e gatti meno fortunati. Durante la giornata ci sarà una grande sfilata canina aperta a tutti, dove si eleggono Lady Dog e Mister Do 2020 e tante altre categorie Ci sarà un vero e proprio Shooting Fotografico Professionale grazie a SYMBIOSIS PHOTOGRAPHY Sarà presente anche Lilou Pet Couture con i suoi vestitini fashion per i nostri amici a 4 zampe e per noi umani ;) Federica & Luna + Happy, conosciuta blogger, sarà presente per conoscervi di persona Per l'occasione ci sarà una pesca di beneficenza, con premi da urlo ... quindi vi aspettiamo domenica 20 settembre 2020 a Milano!!! Per info Ti Affido a Fido 3313150331 whatsapp tiaffidoafido@gmail.com