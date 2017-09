Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Al via a Milano la mostra fotografica itinerante dedicata al sessantesimo anniversario di Granarolo Tappa in via Dante fino al 18 settembre, poi sarà la volta di Bari a ottobre Bologna, 5 settembre 2017 - Granarolo S.p.A., il maggiore operatore agro-industriale del Paese a capitale italiano, inaugura a Milano, in via Dante, la mostra fotografica itinerante "60 Anni. Siamo diventati Grandi insieme a voi", che sarà visibile fino al 18 settembre. L'iniziativa vuole celebrare anche Centrale del Latte di Milano, storico marchio di latte milanese e Yomo, che quest'anno compie 70 anni. La mostra è una delle iniziative del Gruppo per celebrare insieme alle comunità e ai territori il proprio Sessantesimo anniversario, nata per essere allestita nelle piazze italiane: dopo Bologna a luglio, e Milano a settembre, sarà la volta di Bari a ottobre. La maggior parte degli scatti storici, conservati presso il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale di Bologna, provengono dall'Archivio Enrico Pasquali (anni 1958-1988) e dall'Archivio Umberto Gaggioli (anni 1974-1990), due importanti fotografi bolognesi che hanno infuso uno sguardo di profonda umanità alle loro professioni. "La selezione delle foto scelte - afferma Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo - è un appassionante racconto per immagini, inedite o viste di rado, che parla di lavoro e latte nel corso di molti decenni, che documenta bene da dove nasciamo e dove stiamo andando: dai mezzadri della provincia di Bologna che si costituirono in cooperativa nel lontano 1957, per restituire dignità al loro lavoro e alle loro famiglie, fino a quello che siamo diventati oggi, ovvero la più importante filiera italiana del latte, presente in 62 paesi all'estero. Immagini che raccontano storie grandi come quelle di chi ha posato una pietra o partecipato a uno sciopero, e storie piccole e sottovoce come quelle dei bambini e delle tante persone che ogni anno partecipavano alla Festa del Latte". La selezione delle foto storiche vivrà anche sull'account Instagram dedicato al Sessantesimo anniversario @gruppogranarolo #Granarolo60, con l'invito rivolto a tutti a condividere anche un ricordo legato a Granarolo, sia esso una foto, un oggetto o un pensiero.