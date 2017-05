Amazing day 2017 - 2.3.4 giugno - Street Art a milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

AMAZING DAY 2017- 10th Edition Anniversary INTERNATIONAL HIP HOP FESTIVAL Back to the Roots 2-3-4 GIUGNO 2017 Amazing Day è un evento hip hop internazionale alla sua decima edizione che si pone come punto d'incontro tra le quattro discipline della cultura hip hop radunando attività come live wall painting, breakdance, contest e showcase musicali. Nel corso degli anni diviene un vero e proprio evento culturale incorporando mostre e talks con presentazioni di libri. L'evento prevede la partecipazione di professionisti del mondo artistico del writing e della street art italiani e internazionali, del panorama musicale hip hop italiano e della breakdance italiana. Nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno un numero selezionato tra i migliori Street Artists e Writers provenienti da diverse parti del mondo si ritroveranno per creare un vero museo a cielo aperto in Viale Cassala e Via Malaga nei pressi di una delle zone più affascinanti di Milano come quella dei Navigli Milanesi. Il tema artistico del LIVE WALL PAINTING di quest'anno sarà la natura in senso ampio (fiori, frutti, animali e tutto ciò che viene considerato "green"), la salvaguardia dell'ambiente e le stagioni (inverno, autunno, primavera ed estate) intese anche come stagioni della Vita (nascita, crescita, maturità e dipartita). Dal link dropbox che troverete in seguito è possibile scaricare la cartella stampa completa. Il dettaglio del programma verrà costantemente aggiornato attraverso una piattaforma completa di digital PR e social media marketing (compresa la realizzazione di un video durante l'evento): https://www.dropbox.com/s/vvkv6dwcx9c6ewx/AMAZING%20DAY%202017_CARTELLA%20STAMPA_15_05_2017.zip?dl=0 Nel ringraziarvi per l'attenzione, Vi porgo cordiali saluti, Camilla Kutscher per Mr.Wany Info e Contatti Web www.theamazingart.com/amazing-day-2017-info FACEBOOK - PAGINA AMAZING DAY Event since 2006 @amazingDayEventSince2006 - EVENT PAGE AMAZING DAY 2017 Twitter @TheAmazingArt Instagram theamazingartshop Press office and info theAAmedia@gmail.com