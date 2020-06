Niente Eicma per il 2020: la fiera delle moto di Milano è stata posticipata di un anno

Nessun rombo di motori. Nessuna moto su cui posare gli occhi. In una parola: niente Eicma per il 2020 a Milano. La fiera del motociclo che avrebbe dovuto svolgersi dal 5 all'8 novembre nei padiglioni della Fiera di Rho non si farà. La doccia fredda (già nell'aria) è arrivata nella giornata di venerdì 26 giugno quando sul sito dell'ente organizzatore è comparso un messaggio in cui spiegavano che la kermesse è stata rinvita di un anno.

"È una decisione difficile, senza precedenti, presa a tutela del mondo delle due ruote e di tutti i suoi protagonisti, dagli espositori ai visitatori", si legge sul sito. Il presidente di Eicma, Pietro Meda, ha sottolineato che "l'Edizione 2021 avrà grande valore simbolico e auspichiamo possa contribuire a far dimenticare agli appassionati e a tutta la filiera delle due ruote questa difficile ed eccezionale congiuntura. È nostra intenzione continuare a tutelare non solo l'importanza globale del nostro evento espositivo, ma anche valorizzare il forte legame con il territorio e con le istituzioni".

L'appuntamento che attira centinaia di migliaia di appassionati (un vero e proprio fiore all'occhiello per il sistema fieristico di Milano e dell'Italia) si svolgerà dal 9 al 14 novembre 2021.