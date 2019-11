Ecco il nuovo incredibile portale di luce a Citylife: Milano come Asgard

Verde, spazi aperti e luce. Perfino un colpo d'occhio che ricorda Asgard, la mitica civiltà dipinta da Stan Lee e ripresa nei blockbuster Marvel. Sono questi gli elementi fondamentali del progetto per la realizzazione di una nuova porta di accesso al quartiere CityLife, che cambierà ancora lo skyline meneghino. A firmarlo lo studio di architettura danese Big Bjarke Ingels Group, che dovrebbe iniziare i lavori nel 2021 per concluderli entro due anni.

Come cambia CityLife

Il grande portale di accesso, da realizzare lungo l'asse Domodossola, prevede due edifici uniti da una copertura a portico che incornicerà le tre torri già presenti: il Dritto, lo Storto e il Curvo. Il nuovo elemento, che sarà di altezza inferiore rispetto ai grattacieli, definirà un arco di accesso al quartiere da nord, andando a creare un'ampia area verde. L'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la vivibilità di CityLife.

Un progetto pensato per le persone, che crea una interconnessione tra gli spazi privati e quelli pubblici. È in questi termini che è stato presentato il progetto. La copertura, infatti, non sarà semplicemente un elemento di collegamento strutturale tra i due edifici ma darà vita a uno spazio pubblico coperto, fruibile in tutte le stagioni, con aree verdi e arredi urbani.

Il nuovo portale si svilupperà su una superficie di oltre 53mila metri quadri e sarà altro più di 200 metri. All'interno degli edifici, all'interno dei quali avranno sede degli uffici, i soffitti saranno alti tre metri, per consentire l'entrata di una grande quantità di luce naturale. In cima ai palazzi poi ci saranno terrazze adibite a spazi polifunzionali, da cui sarà possibile ammirare uno splendido panorama.