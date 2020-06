Archichef night digital edition 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 17 giungo si terrà il primo incontro digitale del 2020 con gli studi che hanno sede a Milano, per una sinergia tra mondo dell’architettura e quello gastronomico. L’appuntamento si terrà sulla piattaforma ZOOM, prima di accedervi ciascuno studio partecipante si cimenterà nella preparazione di piatti personalizzati che meglio rappresentano il loro lavoro. . A partire da Milano, l’evento itinerante si diffonderà sotto forma di circuito anche a Napoli, Roma, Firenze, Verona e Londra in una serie di date fino al mese di settembre. Tutte le tappe saranno trasmesse live online su Isola Goes Digital. Per il primo appuntamento l’archi-menù verrà realizzato dagli studi Antonio Citterio Patricia Viel, DVDV Studio Architetti, LF & Partners, Mariana Martini, Pincherle Studio con Orazio Vagnozzi e Studio Nicola Gallizia. Ogni studio introdurrà allo Chef Francesco Chiavacci il proprio piatto, dandogli un titolo e indicandone ingredienti, ricetta, nonché modalità di preparazione. Poi gli ArchiChef spiegheranno perché e come quel piatto racconta dello studio. Alla fine verrà scelto dallo Chef e dai partecipanti alle varie tappe, che potranno accreditarsi gratuitamente fino a un massimo di 15 posti, per eleggere il piatto migliore e premiato come vincitore. Inoltre ci sarà un riconoscimento stampa da parte dei giornalisti invitati a partecipare A coordinare tutto ciò che riguarda la parte culinaria sarà l’esperienza e la competenza di Francesco Chiavacci, cuoco professionista di cucina italiana che vanta nel suo profilo la formazione presso il centro di fama internazionale ALMA e docenti come il maestro Gualtiero Marchesi. Francesco Chiavacci Chef è una realtà che si pone ogni giorno l’obiettivo di regalare con i suoi piatti “Semplici Ingredienti Infinite Emozioni”. Gianluca Lupi, Founder & Director di TOWANT sottolinea: “Sono anni che organizziamo queste tipologie di eventi che permettono sempre di più il diffondersi di una cultura dell’innovazione all’interno del nostro ambiente, volta ad esplorare anche realtà differenti da quella di partenza. E anche quest’anno, con la flessibilità di chi non vuole mai smettere di migliorare, e si adatta alla nuova realtà che stiamo vivendo, puntiamo a raggiungere gli ottimi traguardi degli anni passati, con un occhio sempre rivolto al futuro e alla ripresa” Come per le precedenti edizioni, anche per questa, non manca il supporto delle aziende partner all’iniziativa, a partire da Carimati, Ceramica Santagostino, Cosentino, EFFE, Kaldewei, Ib Rubinetti, Luxiona e Tubes. Event-partner sono IsolaDesignDistrict, DesignWanted e Pinco. TOWANT, agenzia dedicata all'organizzazione di eventi di architettura in Italia e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale, ha ideato questo format. Tra le manifestazioni organizzate in questi anni vi sono ArchitectsParty; DJ Arch dove il dj è l’architetto; ArchiBike un tour in bici alla scoperta di luoghi simbolo dell’architettura italiana. L’evento avrà inizio alle 17.30 fino alle 18.30 circa, sulla piattaforma ZOOM, la partecipazione sarà gratuita. Per maggiori informazioni: staff@towant.it

