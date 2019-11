Mostre, proiezioni e una 'catena umana musicale': tutti gli eventi per il 50° della strage di piazza Fontana

Proiezioni, incontri e una 'catena umana musicale' che da piazza Fontana arriverà fino a piazza Cavour per ricordare Giuseppe Pinelli. Sono solo alcune delle iniziative in programma per il 50° della strage di piazza Fontana.

"Ricordare la strage di Stato per mano fascista, la vicenda del sindacalista e anarchico Giuseppe Pinelli, entrato in Questura con le sue gambe e uscito dalla finestra e la repressione in un contesto storico particolare, in cui le rivolte operaie e studentesche sono state represse grazie alla bomba di piazza Fontana”, questi - scrive Milano Antifascista, Antirazzista, Meticcia e Solidale -gli obiettivi degli eventi in programma per la ricorrenza della strage.

Gli eventi per il 50° della strage di piazza Fontana

Il programma della manifestazione, prevista dal 6 novembre fino al 16 dicembre, prevede mostre, film e dibattiti. “Gli incontri contestualizzeranno il periodo storico e parleranno delle lotte operaie", ha spiegato Walter Boscarello, membro di Milano Antifascista, durante la presentazione del calendario all’Università Statale. Ad essere coinvolti nel fitto calendario di eventi anche il cinema Anteo e il teatro Elfo Puccini, dove saranno proiettati film sul tema della strage.

Il 12 dicembre, invece, sarà organizzato un corteo che partirà alle 18 da via Fatebenefratelli all’angolo con piazza Cavour e raggiungerà piazza Fontana, collaterale alla manifestazione che si svolge annualmente per ricordare le vittime della strage. Appuntamento, poi, il 14 dicembre con la 'catena umana musicale' che da piazza Fontana si snoderà fino a piazza Cavour per ricordare Giuseppe Pinelli.

“50 anni non sono bastati per dimenticare cosa è stato fatto alla democrazia in Italia – ha commentato Claudia Pinelli, figlia del defunto sindacalista -. Sono arrivate molte adesioni e la catena coprirà una distanza di un chilometro e 300 metri intonando tre canzoni, per poi concludere l’evento con un canto collettivo e un concerto in piazza Cavour”. Da ricordare infine la mostra fotografica allestita dal 7 al 16 dicembre nel salone dell’Arci Bellezza, dove dodici personaggi racconteranno dove si trovavano quel fatidico 12 dicembre 1969 e la propria esperienza professionale, politica e sociale legata a piazza Fontana. Fra i grandi nomi che prenderanno parte alla manifestazione Letizia Battaglia, Elio De Capitani, Antonio Pizzinato e Lidia Franceschi.