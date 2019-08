Superenalotto, 6 centrato a Lodi: la schedina da 209 milioni nel bar della famiglia milanese

Sei numeri e duecentonove milioni di euro. Anzi, per l'esattezza: 209.160.441 milioni di euro. Festa grande martedì sera al "Bar Marino" di Lodi, il locale in pieno centro storico della città lombarda in cui è stato centrato il sei al Superenalotto più ricco della storia.

Poco prima delle 22, quando la notizia si era ormai diffusa, i titolari del bar - la famiglia milanese Poggi, di Paullo - hanno rialzato le saracinesche per fare un brindisi. Proprio lì, infatti, qualche anonimo fortunato ha giocato la schedina vincente, elaborata con il sistema Quick Pick, cioè creata causalmente dal sistema, e costata soltanto due euro.

Alla festa hanno preso parte Guglielmo Poggi, sua moglie Maria Casarini e la figlia Sara - i gestori del bar - e alcuni amici. Immediatamente è partita la caccia al giocatore baciato dalla fortuna, che ha portato a casa il jackpot più alto di sempre.

"Speriamo divida la vincita"

"Siamo estremamente emozionati soprattutto perché la vincita non è toccata a un sistema, ma a una sola persona che deve aver chiesto una schedina da due euro - ha spiegato Sara Poggi -. Questo significa che si tratta quasi certamente di una persona che non è esperta del gioco e che quindi a maggior ragione non si aspettava di vincere e per di più una cifra simile. Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno".

"La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l'autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata - ha raccontato Marisa -. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile - ha concluso - ancora non realizziamo. È un momento bellissimo".

Altre due vincite nel bar

E quello dei Poggi sembra essere un bar decisamente fortunato. Già in passato, infatti, nel locale si erano registrate due vincite non da poco.

Nel 2017 sempre era stato centrato un 5 da 107mila euro, mentre l'anno scorso era arrivato un 5stella da 50mila euro. Martedì sera poi proprio il "Bar Marino" ha riscritto la storia.