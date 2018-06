Superenalotto, centrato il "6" da 51 milioni: 4 schedine vincenti tra Milano e provincia

Pioggia di milioni su Milano e provincia. Sabato sera, infatti, è stato centrato il "6" al Superenalotto con un montepremi di oltre 51 milioni di euro.

A indovinare la sestina vincente - 29 4 17 67 55 70 - sono stati 45 giocatori in tutta Italia che avevano acquistato quote di un sistema proveniente dalla "bacheca" Sisas, un portale sul quale le ricevitorie possono comprare delle giocate per poi rivenderle ai propri clienti.

Tra i 45 fortunati - quello conquistato è il 19esimo jackpot più alto di sempre - ci sono quattro milanesi, o quanto meno quattro persone che hanno acquistato la schedina vincente in tabaccherie e ricevitorie meneghine.

Quattro quote sono infatti state vendute nella tabaccheria Marazzi di via Canonica a Milano, nella tabaccheria in via Matteotti a Novate Milanese, nella tabaccheria Gandini di via Caboto a Corsico e nel bar ricevitoria Marchesi di via Verdi a Cernusco sul Naviglio.

I quattro fortunati porteranno a casa oltre un milione di euro ciascuno.