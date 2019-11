Biglietti Atm a 2 euro, boom per gli abbonamenti annuali (rimasti invariati)

Sono cresciuti del 40% gli abbonamenti annuali venduti in circa tre mesi dall'avvio del nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico, avvenuto il 15 luglio 2019. Si è passati da 99 mila a 139 mila abbonamenti annuali rispetto allo stesso periodo del 2018. In aumento anche i mensili (+2,6%). Come si sa, l'abbonamento annuale urbano è diventato ancora più conveniente (per chi si muove a Milano città) rispetto al mensile, perché il primo è rimasto invariato mentre il secondo è aumentato.

«I dati confermano la scelta consapevole dei cittadini di utilizzare il trasporto pubblico per i propri spostamenti», commenta Atm sottolineando la «fiducia di più lungo periodo» data al trasporto pubblico con la scelta dell'abbonamento annuale. E in tre mesi e mezzo sono ben 213 mila i biglietti trigiornalieri, appena introdotti, mentre 25 mila sono le tessere gratuite per i ragazzi e le ragazze sotto i 14 anni, altra novità introdotta in occasione della revisione del sistema tariffario.

Grande successo anche per l'abbonamento per chi ha un Isee inferiore a 6 mila euro, con uno sconto dell'85%: 21 mila le domande presentate, 38 mila le persone che si sono recate presso il Duomo Point 2 per chiedere informazioni. A partire da ottobre 2019, questo genere di abbonamento può essere richiesto esclusivamente presso i Caf, in 40 centri di assistenza abilitati, mentre gli abbonamenti agevolati per senior e under 30 continueranno ad essere sottoscrivibili anche presso gli Atm Point.

Vecchi biglietti fino al 30 novembre

Molto apprezzato anche l’abbonamento senior (over 65 o pensionati over 60 residenti a Milano) con più di 150 mila tra mensili e annuali emessi nei primi tre mesi e mezzo. Questo titolo non è una novità, ma si conferma un tipo di abbonamento molto gradito dai milanesi. Ed infine, i vecchi titoli di viaggio possono essere utilizzati fino al 30 novembre 2019, anziché fino al 12 ottobre come inizialmente previsto.