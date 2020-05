Abbraccia la fidanzata per strada: multa di 400 euro

È costato molto caro l'abbraccio che un ventenne ha dato alla sua fidanzata mentre stava camminando per strada. Una pattuglia di poliziotti in borghese l'ha fermato e gli ha fatto una multa di 400 euro per aver violato le norme del distanziamento sociale contro la diffusione dell'epidemia. L'episodio è accaduto nel centro di Pavia.

Sia il protagonista dell'episodio che la sua ragazza, che quando gli agenti li hanno raggiunti stavano passeggiando lungo Strada Nuova, avevano la mascherina. La normativa prevede la possibilità per chi non convive di camminare fianco a fianco, ma non di abbracciarsi. Per questo il gesto del giovane è stato sanzionato. Nessun verbale è stato stilato, invece, alla fidanzata, perché colta di sorpresa non avrebbe 'preso parte' all'effusione.