Musica rock, luci ed effetti speciali: oggi si accende l'albero di Natale in piazza Duomo

È tutto pronto: il bottone attende soltanto di essere premuto. Venerdì 6 dicembre si accende l'albero di Natale in piazza Duomo, da sempre simbolo meneghino delle festività natalizie.

L'appuntamento sotto la Cattedrale è fissato per le 13, quando musica e luci inizieranno ad animare la piazza. Lo spettacolo da non perdere inizierà alle ore 16:00, quando entrerà in scena la Milano Super Orchestra, composta da un centinaio di artisti di "RockIn 1000", la band famosa in tutto il mondo e che si è esibita a Linate lo scorso ottobre. Musicisti con tastiere, batterie, bassi, chitarre, fiati e voci si lanceranno in un medley rock ispirato al Natale, presentati da Petra Loreggian, voce storica di Rds.

Accensione albero in Duomo

Terminata la musica, sarà il momento di dare vita all'albero. Al termine dell'emozionante conto alla rovescia, il sindaco e un rappresentante di Esselunga accenderanno l’albero con il “Push the Button”, in un tripudio di luci, musica ed effetti speciali.

Non solo il sindaco, però. Perché tutti i milanesi dal 7 dicembre potranno provare l'emozione di premere il bottone che dà vita all'albero. Per sei minuti ogni ora, dalle 11 alle 19, i cittadini potranno infatti essere protagonisti del "Push the botton". In più, ogni giorno alle 18:15, per 18 giorni - dal 7 al 24 dicembre - si terrà un emozionante countdown in attesa del Natale con diciotto persone che avranno la possibilità di premere il pulsante e accendere l’albero, dando vita ad uno show spettacolare.

Com'è l'albero in Duomo

Nel 2019, davanti alla Cattedrale non ci sarà il classico abete ma una struttura di led, alta 37 metri e composta da 81.448 punti luce. L’esterno vive di migliaia di led e pattern video in grafica animata, diventando un vero e proprio schermo, e, novità sorprendente, è possibile entrare all’interno per vivere un’esperienza da raccontare.

Le animazioni cambiano continuamente scenario, sonorità e colori, mentre attorno alla struttura ci sarà un anello verde di 22 abeti che abbraccia l’albero di luci, facendo da sfondo a uno schermo ledwall.

L’albero è visitabile dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.