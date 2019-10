"Non accendete il riscaldamento, fa ancora caldo": l'appello del sindaco Sala ai milanesi

Tecnicamente a Milano si possono già accendere i riscaldamenti. Ma se per il calendario segna metà ottobre le temperature non sono ancora così rigide e il primo cittadino Beppe Sala ha lanciato un appello ai milanesi: "mettersi una mano sulla coscienza" e rimandare l'accensione dei termosifoni.

"Se ci dichiariamo ambientalisti, dobbiamo farlo nei fatti e non solamente con una bandierina verde da appenderci alle spalle", ha dichiarato il sindaco martedì 15 ottobre, interpellato dai giornalisti a margine di un'inaugurazione del condominio di viale Murillo 10, riqualificato energeticamente grazie anche agli incentivi del bando BE2, in merito alle politiche nazionali in materia di sgravi e incentivi fiscali per le ristrutturazioni degli immobili.

"L’inquinamento è fatto di molti fattori, anche delle cose che toccano tutti i cittadini — ha aggiunto il sindaco —. Al momento il settore più scoperto mi pare quello degli interventi sull’edilizia, perché oggettivamente uno sgravio fiscale, pur del 60%, in 10 anni, non lo si vede. Probabilmente è il momento di mettere fondi perché chi vuole intervenire in maniera immediata, possa farlo".

Secondo il sindaco il pgt approvato del governo del territorio approvato dal consiglio comunale è un aiuto ai milanesi: "Il Piano di Governo del Territorio di Milano approvato ieri è ambizioso perché cerca fare un’operazione difficile: consumare meno suolo e al contempo garantire che ci siano più residenze a basso costo in affitto. Però tutto ciò funziona se poi c’è anche la collaborazione delle imprese. Quello di oggi è un esempio perché i condomini hanno messo meno del 30% dell’investimento di riqualificazione, il resto in parte è stato finanziato da noi e in parte dalle aziende che lo ha realizzato con il risultato finale che i condomini troveranno un 74% di riduzione dei consumi. Mi pare un risultato straordinario. Tante case e tanti palazzi sono in classe energetiche non adeguate. L’esempio di oggi è importante: fosse casa mia, lo farei domani mattina".