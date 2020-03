Aperta le paratie della diga di Turbigo: torna l'acqua nel Naviglio Grande

Paratie aperte, torna l'acqua nel Naviglio Grande. Nella giornata di lunedì 30 marzo il consorzio Est Ticino Villoresi ha aperto la diga di Turbigo e ha iniziato a reimmettere l'acqua nel Naviglio. Nei prossimi giorni verrà progressivamente immessa acqua nel Naviglio di Bereguardo e in quello di Pavia e verranno effettuate le operazioni necessarie a consentire la piena portata dei Navigli durante il periodo estivo.

L'asciutta è terminata con sette giorni di ritardo rispetto a quanto programmato a novembre 2019. "Nonostante il difficile momento siamo riusciti, grazie allo sforzo di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, che stanno lavorando in queste ore anche in situazioni di disagio e che ringrazio per il loro impegno, a terminare i lavori nei tempi", ha dichiarato il presidente del consorzio Alessandro Folli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di un risultato non scontato se consideriamo la situazione critica che stiamo attraversando ma ce l'abbiamo comunque fatta — ha proseguito Folli —. Lo dovevamo a tutti i nostri agricoltori, messi a dura prova oltre che dalla crisi in corso da condizioni climatiche sinora non particolarmente favorevoli"