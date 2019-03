Affido di bambini e ragazzi a Milano, Majorino: "È una delle cose a cui tengo di più"

"È una delle cose che facciamo a cui tengo di più". Con queste parole l'assessore a Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, si è riferito al servizio di affido temporaneo, che permette alle famiglie della città di ospitare bambini e ragazzi in difficoltà.

"Quando la famiglia naturale si trova in difficoltà - scrive il Comune - per tutelare i minori e sostenere i genitori è possibile praticare diverse forme di affido temporaneo, calibrate e concordate con cura insieme ai Servizi Sociali Professionali Territoriali".

Che cos'è l'affido

In alcuni dei casi in cui la famiglia naturale si trova in una situazione di difficoltà che la porta a non essere in grado di occuparsi dell’educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli, i bambini e i ragazzi possono trovare - temporaneamente - in un’altra famiglia ciò che la loro non è temporaneamente in grado di garantirgli.

L'intervento, annota il Comune, ha lo scopo di tutelare i minori e il loro diritto a mantenere i legami con la propria famiglia d’origine offrendogli nel contempo un contesto famigliare che li supporti nella loro crescita. Possono essere affidati sono bambini e ragazzi italiani o stranieri, dai neonati fino agli adolescenti. A potersi candidare per accogliere i minori sono sia le coppie (anche soltanto conviventi) che i single, di qualsiasi età.

Diverse le forme possibili di affido, da quello a tempo pieno a quello part-time, passando per quello di pronta accoglienza e quello che prevede di fornire ospitalità a una madre e al suo bambino. Le persone interessate all’affido sono invitate a partecipare a incontri di informazione e approfondimento organizzati dal Servizio Coordinamento Affidi e dalle organizzazioni del privato sociale, partner del Comune di Milano per l’affido familiare. Per maggiori info: www.comune.milano.it.