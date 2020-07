Aiuti per pagare l'affitto, 17mila richieste: il Comune dà contributi a 4500 famiglie

Sono state 17mila le domande per usufruire del contributo affitti e 4500 le famiglie che il Comune ha potuto aiutare attraverso le misure di sostegno agli affitti erogate tramite bando. Lo ha comunicato giovedì pomeriggio l'assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti nel corso della commissione consiliare Casa convocata oggi in video conferenza per fare il punto sui contributi agli affitti.

"Le misure per il canone di locazione - ha detto l'assessore - hanno potuto beneficiare di tre blocchi di finanziamento e il bando affitti è stato concepito proprio sul fatto che le risorse possono crescere progressivamente: l'attivazione di alcune misure, come il fondo di mutuo soccorso, non è a scadenza, ma potremmo agganciare anche domani nuove risorse senza dover rimettere a bando la stessa misura. Progressivamente, agganciando risorse, andiamo avanti per la graduatoria delle domande e ci auguriamo fino al suo esaurimento".

Nello specifico, "oggi ci appoggiamo su una cassa - ha spiegato Rabaiotti - che conta già due milioni e mezzo di euro, risorse regionali che avevamo come Comune già in avanzo. Con questi fondi stiamo affrontando il primo blocco di domande presentate al bando, che sono 16.995. Il secondo gruppo invece, che potrà partire a metà o fine luglio, riguarda due delibere regionali che metteranno a disposizione per il comune di Milano un milione e 800mila euro. La terza unità economica è legata invece al fondo di mutuo soccorso, che ha recuperato i fondi del Pon Metro, per 2milioni e mezzo che saranno disponibili da settembre".

Nel complesso, come precisato dall'assessore, saranno "6,8 milioni le risorse dedicate alla misura del contributo affitti. Calcolatrice alla mano: 6,8 mln diviso 1.500 euro, che è il contributo massimo erogabile pari a 4 mensilità. "Le famiglie che potranno essere soddisfatte saranno 4.500", ha concluso l'assessore.