Una grande Africa disegnata in piazza Duomo contro la fame nel mondo

Prima hanno disposto 10 mila piatti di ceramica in tutta piazza del Duomo, poi hanno "scoperchiato" alcuni dei piatti per raffigurare alcuni elementi simbolici, perfettamente visibili dall'alto (ad esempio salendo sulle guglie della cattedrale).

L'iniziattiva di Cefa Onlus è andata in scena sabatto mattina. L'obiettivo dell'organizzazione è quello di consentire alle comunità povere africane e latinoamericane di raggiungere l'autosufficienza alimentare attraverso un ventaglio di opportunità che vanno dall'istruzione al lavoro.

(immagine da Instagram, Cefa Onlus)

Un evento di pixel art urbana "partecipata e solidale", allestendo tre piazze italiane (il 5 ottobre piazza del Duomo a Milano, il 12 ottobre piazza del Popolo a Roma e il 19 ottobre piazza Maggiore a Bologna) con 10 mila piatti vuoti che rappresentano la fame da sconfiggere, per poi girarli e fare apparire simboli che rappresentano e sottolineano come lo studio e la formazione tecnica e agricola siano mezzi fondamentali per vincere la fame, "mettendo al centro - si legge nel sito di Cefa Onlus - l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, auspicio dell'avvento di un nuovo umanesimo".

E l'uomo vitruviano è appunto uno dei simboli apparsi scoperchiando alcuni dei piatti disposti in piazza. Gli atri: il disegno del continente africano e il libro disegnato da Altan con una spiga che nasce dalle sue pagine aperte. La fame è una emergenza per circa una persona su nove in tutto il pianeta.