Lavori linee tram Atm: tutti gli aggiornamenti

Atm ha in corso lavori molto importanti per riqualificare alcune linee della rete tranviaria rendendo le fermate più accessibili e migliorando il servizio attraverso l’installazione di semafori intelligenti lungo alcuni percorsi. Al momento i lavori interessano le linee 2, 24 e 27.

Tram 12, 19 e 27

In direzione Molise/Lambrate/Ungheria:

- temporaneamente cancellata la fermata di corso di Porta Vittoria 5 prima di largo Augusto.

In direzione Roserio/Castelli/Fontana:

- temporaneamente cancellata la fermata di corso di Porta Vittoria 4 prima di via Francesco Sforza

Linee 24, N24 e 34 fermate modificate in via Ripamonti

Linea 24 in direzione Fontana:

- temporaneamente cancellata la fermata di via Ripamonti, prima di via Val di Sole. In alternativa potete usare le fermate di via Ripamonti prima, di via Noto e via Ripamonti, prima di via Chopin.

Linea 24 direzione Vigentino:

- temporaneamente cancellata la fermata di via Ripamonti, dopo via Val di Sole. In alternativa potete usare le fermate di via Ripamonti prima di via Noto e via Ripamonti prima di via Chopin.

Linee 24, N24 e 34 in direzione Vigentino/quartiere Fatima:

- la fermata di via Ripamonti prima di via Sibari viene spostata più indietro di 60 metri circa.

Al momento ci sono anche lavori alla realizzazione delle due fermate di Ripamonti/Chopin.

Questi lavori non hanno impatto sulle fermate della linea, che restano in servizio come al solito.

Linee 45, 66, 88, 175 e N27

- Direzione Peschiera Borromeo/viale Aviazione/San Donato M3/Ponte Lambro/Ungheria: la fermata di viale Ungheria prima di via Mecenate viene spostata in avanti di circa 80 metri.

Bus 60, 73, N27

-Direzione Zara/Linate/Ungheria: la fermata di corso di Porta Vittoria 4 prima di via Francesco Sforza viene spostata sulla corsia laterale.

Fermate riqualificate e tornate in servizio

Ad oggi si sono conclusi i lavori a queste fermate.

- Direzione Bausan/piazzale Cantore/Romolo M2: via Valenza 17, dopo Alzaia Naviglio Grande (linee 2, 74 e 325). Ripa di Porta Ticinese, 99 prima di via Lombardini (linee 2 e 74).

- Direzione Negrelli/Famagosta M2/Corsico: via Valenza dopo Porta Genova (linea tram 2); via Valenza, prima di Alzaia Naviglio Grande (linee 2, 74 e 325).

- Direzione centro: viale Ungheria 20 (linee 27, 45, 175, N27); viale Ungheria prima di via Mecenate; via Mecenate 105 prima di via Quintiliano e via Mecenate prima di via Fantoli, via Mecenate 25, viale Ungheria/largo Gonzaga (linea 27), viale Ungheria prima di via Mondolfo (linee 27, 45, 66, 88, 175, N27).

- Direzione periferia: viale Ungheria 7 (linee 27, 45, 175, N27); viale Ungheria prima di via Mecenate; viale Ungheria prima di via Mondolfo (linee 27, 45, 66, 88, 175, N27); via Mecenate, dopo via Quintiliano, via Mecenate 30, via Mecenate 86 prima di via Fantoli, viale Ungheria/largo Gonzaga

(linea 27).

- Capolinea Vigentino del tram 24

- Direzione piazza Fontana: via Repetti, prima di viale Forlanini (linea tram 27).

- Direzione Ungheria: via Repetti, dopo viale Forlanini (linea tram 27).