Spettacolare alba rossa a Milano: le nuvole in cielo sembravano infuocate. Le foto sui social

Il cielo di Milano ha regalato un'alba dai colori mozzafiato la mattina di mercoledì 24 ottobre. In tantissimi hanno notato che le nuvole all'orizzonte sembravano infuocate dal sole.

Esplosione di tonalità rosse, gialle e arancioni immortalate da migliaia di cellulari e finiti con un clic nei vari social network sotto i classici hastag #sunrise #alba.

Il cielo che sovrasta la città meneghina non è nuovo a spettacoli del genere, che tra l'altro spesso capitano proprio nel mese di ottobre. Come nel 2017 quando nel cielo si sono creati dei vortici bellissimi e visibili da ogni angolo di Milano. Il fenomeno si era verificato grazie al forte vento in quota proveniente da Nord, che dopo aver scavalcato le Alpi e si riscaldava nella sua fase discendente: il föhn, un vento secco che può portare le temperature al suolo nettamente sopra la media del periodo. Le forti correnti in quota avevano "pettinato" le nubi in maniera irregolare seguendo la direzione e le turbolenze dei venti e i colori accesi del tramonto avevano fatto il resto.

Ma anche nell'ottobre del 2016 c'era stato un cielo particolarissimo. “Irreali tinte ocra dipingono il cielo milanese al tramonto. Motivo? I raggi solari per un attimo illuminano di taglio il particolato sahariano sospeso in troposfera - impropriamente detto sabbia del deserto -, trasportato in Valpadana dalle intense correnti meridionali presenti”., aveva spiegato all'epoca il Centro Meteorologico lombardo.

Insomma ad ottobre il cielo di Milano vuole tutte le attenzioni e fa di tutto per tenere tutti i milanesi con il naso all'insù.