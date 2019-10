Un ponte sul Naviglio Grande dedicato ad Alda Merini: così Milano ricorda la grande poetessa

Sarà intitolato ad Alda Merini il Ponte sul Naviglio Grande in Ripa di Porta Ticinese all'angolo con via Corsico. Il ponte che la poetessa attraversava praticamente tutti i giorni. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Milano nella mattinata di lunedì 21 ottobre, richiamando il "sì" già espresso dall'assessore alla cultura Filippo Del Corno in seguito ad una petizione di oltre 5 mila firme. Palazzo Marino, inoltre, ha stilato anche un programma di incontri e spettacoli per il decennale della morte della poetessa, scomparsa il 1° novembre 2009.

Le iniziative proseguiranno fino al 18 novembre, ma il programma ha già preso il via lo scorso 2 ottobre con l’inaugurazione della mostra Alda Merini e Alberto Casiraghy. Storia di un’amicizia, ideata e curata da Andrea Tomasetig e dedicata all’intenso sodalizio intellettuale e umano tra Alda Merini e il tipografo-poeta-artista-editore Alberto Casiraghy.

Il 28 e 29 ottobre, presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi, si svolgerà il Convegno dal titolo “Io sono una città nera/e una rondine notturna. Alda Merini, poeta di Milano”, il primo a lei dedicato con relazioni di autorevoli studiosi e tavole rotonde, promosso dall’Università degli Studi e dall’Associazione Alda Merini con il contributo di Regione Lombardia.

Nel giorno dell’anniversario della morte, il 1° novembre, la Casa delle Arti-Spazio dedicata ad Alda Merini organizza una serie di iniziative: l’inaugurazione di Alda: tratti e ritratti, esposizione collettiva di opere pittoriche e scultoree dedicate ad Alda Merini, un reading e, per finire, una ‘fiaccolata poetica’ fino al Ponte sul Naviglio, luogo simbolo della sua esistenza e della sua poesia.

Il 5 novembre, nel chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro di via Rovello, si terrà la Maratona Merini organizzata dall’Associazione Alda Merini in collaborazione con il Piccolo Teatro; e l’inaugurazione della mostra Genio e poesia. Alda Merini nelle immagini di Giuliano Grittini, l’amico fotografo che ne ha colto l’anima in moltissime foto-ritratto. Il 6 novembre alle 10.30, invece, verrà intitolato alla poetessa il ponte sul Naviglio vicino a casa sua, all'angolo tra Ripa di Porta Ticinese e via Corsico.

Le celebrazioni del decennale Alda Merini si concluderanno nella Chiesa di San Marco il 18 novembre con un nuovo allestimento del suo Poema della croce, opera sacra per voce solista, coro e orchestra, regia di Beppe Menegatti e scenografie di Henry Timi, organizzato dall’Associazione Alda Merini con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Milano. Accanto a Giovanni Nuti, interprete e compositore delle musiche, Carla Fracci, nel ruolo di Maria, reciterà e danzerà con étoile del Teatro alla Scala e giovani ballerini in una serata benefica a favore di AIM, Associazione Italiana Miastenia-Amici del Besta e LISM, Lega Italiana Sclerosi Multipla.

Il programma è stato promosso e coordinato dall'assessorato alla Cultura del comune di Milano e Associazione Alda Merini, il programma è realizzato in collaborazione con Associazione Casa delle Artiste, Casa Museo Boschi-Di Stefano e Comune di Brunate.