Alessio, il ragazzo con il 'cuore diverso' continua a lottare: "Firmate per me"

Di Alessio Scorrano vi avevamo parlato in passato. Il 27enne, originario di Lecce e trapiantato a Milano, ha un cuore diverso da quello di (quasi) tutti gli altri: un difetto chiamato 'ponte miocardico' gli impedisce di condurre una vita normale. Torniamo a raccontarvi del ragazzo perché la raccolta fondi lanciata per potersi operare negli Stati Uniti nell'unico centro che potrebbe curarlo non è andata come sperava.

"Ho deciso di creare una petizione su change.org - scrive Alessio a MilanoToday - in modo da raccogliere firme per poter chiedere se lo Stato può farsi carico delle spese e dell’operazione in America, ormai sto cercando di provarle tutte per poter migliorare la mia condizione perché questa non è più vita". Il 27enne infatti a causa della malformazione congenita prova dolore persino quando cammina o svolge azioni quotidiane.

La storia di Alessio

Fino a sei anni fa il ragazzo viveva come qualsiasi altro suo coetaneo. Poi nel 2013 ha iniziato ad avere alcuni sintomi, a provare dolore mentre correva, fino a non riuscire più ad alzarsi dal letto. In seguito ha subito due interventi chirurgici, che però non hanno risolto il suo problema. "Attualmente la mia vita è completamente limitata dal dolore toracico, affanno e altri vari sintomi cardiaci", ha scritto a MilanoToday.

Ma una speranza di guarigione esiste. "A Stanford in California c’è l’unico centro ospedaliero specializzato nel ponte miocardico e quindi in grado di curare la mia patologia, che è molto poco conosciuta in Italia", ha raccontato Alessio. Per poter sperare di curarsi e tornare finalmente alla normalità però sono necessari circa 500mila euro, questo il costo di esami e operazione. Visto che la raccolta fondi non è andata bene, ora il giovane ha lanciato una petizione per chiedere allo Stato di farsi carico delle spese.

Come aiutare il ragazzo

Per dare ad Alessio una speranza di tornare a una vita normale è sufficiente firmare la petizione da lui pubblicata su change.org. Vorrei "poter essere aiutato ad accedere alle cure a Stanford in modo da riuscire finalmente ad tornare ad una vita normale", scrive il ragazzo sul noto sito.