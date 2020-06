All'Antico Vinaio a Milano, il 15 giugno apre il mitico locale delle schiacciate fiorentine

Attesa finita: c'è la data dell'inaugurazione. Il 15 giugno apre a Milano "All'Antico Vinaio", lo storico locale fiorentino diventato famoso in tutto il mondo per le sue schiacciate super ripiene di salumi, formaggi, verdure e - una delle citazioni più famose del ristorante - "rucolina per sgrassare".

Nei giorni scorsi, Tommy - il titolare - ha annunciato che da lunedì 15 il punto vendita meneghino aprirà ufficialmente i battenti. Il locale si trova in via Lupetta al civico 12, in pieno centro città.

"All'Antico Vinaio" a Firenze è una vera e propria istituzione ed è per distacco tra i ristoranti più famosi della città, con i clienti disposti a lunghe file pur di assaggiare le schiacciate "esplosive". L'annuncio dell'apertura era arrivato a fine febbraio, quando lo stesso Tommy aveva scritto su Instagram: ""Ciao Milano. Nuova apertura. All'Antico Vinaio Milano 2020! È finalmente realtà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso l'attesa è finita e manca davvero poco all'apertura. E dal locale hanno già preparato la prima schiacciata dedicata alla città della Madonnina. Sulla schiacciata calda - al grido di "bada come la fuma", una sorta di mantra dell'Antico Vinaio - ci saranno pancetta con tartufo nero, taleggio e miele al tartufo bianco.