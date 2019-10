A Milano inaugura TigellaBella: all you can eat di tigelle e gnocco fritto con salumi e formaggi

Un angolo emiliano a Milano. Da gustare fino alla sfinimento. Ha inaugurato ufficialmente giovedì sera - dopo l'apertura in estate - TigellaBella, un locale in via Cadore che ha portato nel capoluogo lombardo salumi, formaggi e - chiaramente - tigelle e gnocco fritto.

Ogni giovedì il ristorante offrirà la formula "No Limits Dinner": i clienti potranno mangiare a volontà tigelle, gnocco fritto e taglieri ai salumi - con crudo di Parma, salame, coppa piacentina, culatello, porchetta -, ai formaggi - accompagnati da marmellate -o "green", per i vegetariani.

In più sarà possibile provare "L’Assetta12Salse", uno speciale asse di legno creato appositamente per ospitare contemporaneamente 12 salsine: dai formaggi, come lo squacquerone, l’erborinato cremoso, il cuore di gorgonzola, alle elaborazioni più articolate come il battuto di lardo o le salse della casa.