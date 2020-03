Coronavirus, a Milano anche gli allenamenti dei bambini diventano "smart": l'idea del Csi

Lezioni a distanza grazie alla tecnologia. E in tempi di coronavirus, sempre grazie alla tecnologia, anche gli allenamenti sono diventati "smart". Succede in diverse società sportive di Milano ma tra i capofila c'è il Csi di Milano che si è inventato il progetto "Keep fit! Play at home": una serie di tutorial su YouTube attraverso i quali bambini e ragazzi possono continuare a praticare attività sportiva rispettando le normative che impongono l’impossibilità di accedere ai campi di gioco.

"L’idea nasce da una telefonata di 10 giorni fa con Liu Sheng, Presidente di Italocina Sport di Tianjin — racconta Daniele Tacchini, formatore CSI e ideatore del progetto —. Il CSI Milano ha tenuto già 9 corsi per allenatori cinesi formando circa 600 tesserati. In questa situazione d’emergenza, la richiesta dei colleghi cinesi è arrivata per dare un supporto ai nostri mister cinesi, che avevano i bambini in casa da quasi 2 mesi e volevano comunque allenarli. Ho quindi elaborato una serie di proposte semplici, divertenti che, con il supporto di Alessandro Crisafulli e dello staff dell’Aurora Desio, sono diventati dei tutorial video. Da qui l’idea di rendere fruibile il progetto, nel segno della gratuità e della condivisione, che è da sempre un valore fondante del Centro Sportivo Italiano".

"Insieme a Daniele abbiamo messo in piedi un progetto che si sta rivelando una fantastica, positiva, contaminazione – spiega Alessandro Crisafulli, Direttore Generale dell'Aurora Desio -. I video-esercizi sono utili, coinvolgenti e innovativi, mischiando anche quiz e giochi matematici svolti col pallone. C'è poi un filone con i palloncini, molto carino. L'apertura al fronte italiano, all'insegna della condivisione, si è dimostrata un boom. E sono già state avviate delle sezioni di esercizi specifici per i portieri e un'altra fatta da e per i ragazzi disabili. Nato come progetto di solidarietà e formazione verso la Cina si sta trasformando in un vero e proprio movimento open source, che sarà utile anche a emergenza sanitaria finita, per stimolare e valorizzare il gioco reale dei bambini, anche a casa: molto meglio che stare incollati ai videogames".

Tutti i tutorial sono stati caricati sul canale YouTube del Csi Milano che ha creato una playlist dedicata.