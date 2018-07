Allerta caldo, Majorino ai milanesi: "Vengano segnalati i cittadini in difficoltà"

Dopo aver attivato, come ogni anno, il numero verde per chiedere assistenza domiciliare agli anziani e alle persone disabili - l'800777888 - il Comune di Milano invita a segnalare i cittadini in difficoltà in vista dell'aumento delle temperature dei prossimi giorni. Il numero, attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 19, consente di richiedere servizi di assistenza domiciliare a favore degli individui più fragili, che durante l'estate, a causa del caldo e dell'assenza di familiari, vicini di casa o badanti, possono vivere situazioni di grave difficoltà. Per questo motivo durante la stagione estiva, l'attività di supporto ai cittadini più anziani o con qualche forma di disabilità viene potenziata.

"Chiediamo a tutti i milanesi di essere vigili e aiutarci a individuare le persone in difficoltà chiamando il numero verde dedicato. In città restano molti anziani particolarmente fragili che non vanno lasciati soli. A loro in particolare è rivolto il monitoraggio messo in campo dall’Amministrazione per controllarne costantemente la condizione sociale e di salute”, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali, salute e diritti Pierfrancesco Majorino rivolgendosi alla cittadinanza. Durante l'estate agli operatori del numero verde sarà possibile sollecitare diverse tipologie di interventi assistenziali, dalla consegna dei pasti a casa all'aiuto per l'igiene della persona, dai servizi di pulizia della casa alle telefonate e alle visite, passando per il supporto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche.