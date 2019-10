Vento forte e violenti temporali: a Milano scatta l'allerta meteo, monitorati i fiumi

Pioggia e vento forte. E il maltempo spaventa Milano e provincia. Dalle 14 di domenica 20 ottobre sarà infatti in vigore un'allerta meteo proclamata dalla protezione civile di regione Lombardia per "temporali forti" e "vento forte".

La comunicazione della regione prevede un livello di "criticità ordinaria", codice giallo, con un livello medio di rischio per la "possibilità di temporali forti. L'allerta per i temporali entrerà in vigore dalle 14 mentre quella per vento forte dalle 9.

Le previsioni meteo

"Una vasta area depressionaria è in approfondimento sulla Penisola Iberica, richiamando ripetutamente correnti umide e instabili verso il Nord Italia".

"Per la giornata di domenica 20/10 persistenza di correnti meridionali instabili con piogge da moderate a forti sul Nord ovest e parte occidentale della regione al confine con il Piemonte: sui settori occidentali Alpini e Prealpini si avrà una forte variazione da est verso ovest degli accumuli, con valori medi areali moderati, ma puntali da forti a molto forti; parziale attenuazione delle precipitazioni nella notte-mattino; intensificazione dal pomeriggio-sera anche a carattere temporalesco. Nel complesso della giornata (dalle 00 alle 24) precipitazioni localmente anche abbondanti sul limite occidentale delle Prealpi varesine (con picchi isolati tra 60 e 120mm/24h), altrove valori prevalentemente tra 30 e 50mm/24h; situazione simile anche su Valchiavenna ma con minore probabilità. Venti in rinforzo da est e sudest tra tarda mattinata e pomeriggio, in attenuazione in serata. Per lunedì 21/10 persistenza di condizioni perturbate con precipitazioni da moderate a forti sul Nordovest e localmente sulle Prealpi e pianura occidentale in possibile intensificazione dalle ore 18 di domenica 20/10 e fino alle ore 18 di lunedì21/10".

Attivo il centro operativo comunale

Il Comune ha già disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle ore 14 di domenica ottobre, ha informato l'assessore Granelli su Facebook.

"Con l’allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del Servizio idrico Mm - ha concluso il comune - sarà pronta a intervenire in caso di necessità".