Milano, gli Amazon locker entrano nelle stazioni ferroviarie: saranno 100 entro il 2020

Gli Amazon locker entrano nelle stazioni. Nella giornata di venerdì 20 dicembre è stato inaugurato il punto di ritiro a Cadorna ma entro la fine del 2020 il colosso di Seattle ne installerà altri 99 nelle stazioni di Ferrovienord della Lombardia.

"Molti clienti Amazon sono spesso in viaggio e vogliono ricevere i loro ordini nel momento e nel posto più comodo per loro — ha dichiarato Alessia De Col, responsabile del programma Amazon Hub in Italia e Spagna —. Amazon è impegnata nel rendere la vita dei suoi clienti sempre più semplice, siamo quindi felici di poter offrire loro una nuova opzione di consegna e di mettere a disposizione anche dei pendolari più impegnati i nostri Amazon locker nelle stazioni della rete Ferrovienord".

Come funzionano gli Amazon locker

Gli Amazon Locker permettono ai clienti di ricevere gli ordini effettuati su Amazon presso il punto di ritiro senza alcun costo aggiuntivo. La maggior parte dei Locker sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La consegna presso gli Amazon Locker è disponibile per quasi tutti i prodotti in vendita, "in media i clienti che utilizzano i locker riescono a ritirare o restituire un pacco in meno di un minuto", precisa Amazon.

Durante la procedura d'acquisto il cliente può decidere se ricevere il pacco a un indirizzo o a un "armadio intelligente", un Amazon locker. Non appena l’ordine sarà arrivato a destinazione, il cliente riceverà una mail di notifica con un codice unico, l’indirizzo e gli orari di apertura dell’Amazon Locker selezionato. Da quel momento avrà a disposizione tre giorni per il ritiro del pacco. Al momento del ritiro potrà scegliere se digitare il codice ricevuto via mail o scansionare il codice a barre che apriranno la casella del Locker contente il suo ordine.