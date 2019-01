Amazon potrebbe aprire il primo negozio italiano a Milano: inaugurazione in aprile?

Amazon potrebbe aprire il suo primo negozio fisico in Italia proprio a Milano. Lo store sarà un '4 Star', ovvero venderà prodotti solo con recensioni dalle quattro stelle in su.

Lo scorso novembre il gigante dell'e-commerce aveva presentato un pop-up store temporaneo all'interno del quale era possibile acquistare diversi articoli scontati per il 'Black Friday', oltre a molte idee regalo per il Natale. Il negozio era rimasto aperto dal 16 al 26 novembre in via Dante, nel cuore della città. Il punto vendita temporaneo, secondo quanto anticipato da DDay, sarebbe stato nient'altro che la prova generale per l'apertura del '4 Star' che dovrebbe essere inaugurato in città ad aprile. In base a quanto riferito a MilanoToday da Amazon, il colosso di Seattle non conferma - né smentisce - i 'rumors' fonte della notizia. Ma le probabilità sono altissime.

Uno store 'a quattro stelle'

Altri negozi Amazon della tipologia '4 Star' sono presenti negli Stati Uniti a New York, Lone Tree, Colorado e Berkeley, California. All'interno di questi store i clienti possono scegliere tra i prodotti normalmente disponibili online recensiti meglio, divisi per categorie e con prezzi scontati per i clienti Amazon Prime.

Secondo alcune indiscrezioni, lo store che dovrebbe inaugurare a Milano sarà di dimensioni maggiori rispetto al suo analogo newyorkese e metterà a disposizione articoli pensati per il pubblico europeo.