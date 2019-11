Ambrogino d'Oro, tutti i premiati del 2019 da Scurati a Mogol. Penati e Borrelli alla Memoria

Sono stati decisi i 41 nomi (15 Medaglie d'Oro, 20 Attestati di Civica Benemerenza e 6 Medaglie d'Oro alla Memoria) che saranno insigniti dei riconoscimenti conosciuti come Ambrogino d'Oro durante la cerimonia che si terrà, come di consueto, il 7 dicembre al Teatro Dal Verme. Nella serata di lunedì la Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze ha reso noti i prescelti. Le candidature erano state 177.

Tra le Medaglie d'Oro troviamo l'architetto e designer Cini Boeri, 95enne già allieva di Giò Ponti e madre dell'archistar Stefano Boeri (e pure dell'economista Tito e del giornalista Sandro). E poi diversi nomi della musica e dello spettacolo: il cantautore Vinicio Capossela, il paroliere Mogol, l'attrice Lella Costa, il cantante Ricky Gianco. Tra gli sportivi, il nuotatore Simone Barlaam, primatista mondiale paralimpico nei 50 e 100 metri stile libero, e la calciatrice Laura Giuliani, portiere della Juventus e della Nazionale. Ancora, i manager Stefano Achermann (Be Consulting), Mario Ferrari (Ferrari Promotion) e Claudio Luti (Kartell e Salone del Mobile), l'artista Emilio Isgrò, l'ortopedico del Galeazzi Francesco Malerba. Infine, tra gli autori e scrittori, il vincitore del Premio Strega 2019 Antonio Scurati, Sultana Razon (tra l'altro vedova di Umberto Veronesi) e la fondatrice di Giallo Zafferano, Sonia Peronaci.

Tra gli esclusi "eccellenti" che si trovavano tra i candidati, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood, la star del basket Danilo Gallinari, l'imprenditore Manfredi Catella, il giornalista Mario Giordano.

Tutti d'accordo sull'Ambrogino alla Memoria per Filippo Penati, già presidente della Provincia di Milano, recentemente scomparso, e per l'imprenditore Giorgio Squinzi, già presidente di Confindustria e "patron" della squadra di calcio del Sassuolo oltre che della Mapei. Ricordati anche il capo del pool di Mani Pulite Francesco Saverio Borrelli, l'ex cappellano di San Vittore don Luigi Melesi, l'ultima custode di Vicolo dei Lavandai Carla Casiraghi e il tassista Eugenio Fumagalli, morto mentre aiutava due ragazzi vittime di un incidente stradale sulla Milano-Meda.

In questo caso, tra gli esclusi "eccellenti" che erano stati candidati, troviamo Teresa Sarti Strada (co-fondatrice di Emergency col marito Gino Strada), lo scrittore Andrea Pinketts, il calciatore Giuseppe Meazza.

Infine gli Attestati. Tra i premiati, il negozio più antico di Milano (Ditta Guenzati), la sala di periferia Spazio Teatro 89, l'Associazione Retake, l'attivista di Progetto Arca Abdelilah Mouhib, il giornale Leggo Milano, il giornale online e associazione Milano Città Stato e vari altri. Niente da fare per UrbanFile e per l'associazione Angeli dei Navigli.

Medaglie d’Oro alla Memoria

Borrelli Francesco Saverio

Casiraghi Carla

Fumagalli Eugenio

Melesi don Luigi

Penati Filippo

Squinzi Giorgio

Medaglie d’Oro

Achermann Stefano

Barlaam Simone

Boeri Cini (Maria Cristina Mariani Dameno)

Capossela Vinicio

Costa Lella

Mario Ferrari

Gianco Riky

Giuliani Laura

Isgrò Emilio

Luti Claudio

Malerba Francesco

Peronaci Sonia

Rapetti Giulio (Mogol)

Scurati Antonio

Veronesi Razon Sultana

Attestati

Abdelilah Mouhib

ASD San Gabriele Basket

Associazione Amici della Triennale

Associazione Laudato sì – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale

Associazione Massa Marmocchi Milano

Associazione Opera Pizzigoni

Associazione Portofranco Onlus

Associazione Retake Milano Onlus

Centro Assistenza Medico Legale Cardinal I. Schuster

CIDIESSE – Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus

Ditta Guenzati

Domanin Igino

E.M.I.T. Feltrinelli

Istituto Beata Vergine Addolorata

Leggo Milano

Liaci Paolo

Lo Bianco Nino

Milano Città Stato

Picicco Agostino

Spazio Teatro 89