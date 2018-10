Ambrogino d'oro, MilanoToday tra i candidati al riconoscimento

Il nome di 'MilanoToday' è presente tra quelli dei candidati all'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza conferita ogni anno dal Comune di Milano il 7 dicembre, festa del patrono della città. La scelta ha avuto carettere bipartisan: a firmare la candidatura sono stati infatti sia il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che il capogruppo del Partito Democratico, Filippo Barberis.

Nato nel 2011, MilanoToday in pochi anni è diventato leader dell'informazione locale, contando più di 7 milioni di visite al mese. Obiettivo della testata, che appartiene al gruppo editoriale Citynews, è quello di fornire un'informazione rapida e fluida su tutto ciò che accade in città e nei principali centri urbani della provincia. Il quotidiano online, inoltre, dà voce ai cittadini che, con una media di 80 segnalazioni al giorno, denunciano situazioni di degrado e vandalismo.

A metà novembre la Commissione composta dai capigruppo e dall'Ufficio di Presidenza verrà convocata per decidere a chi assegnare l'Ambrogino. Tra i 135 candidati - di cui 73 sono persone fisiche (23 donne e 50 uomini) e 62 associazioni - ci sono anche l'influencer Chiara Ferragni, il locale Old Fashion, il ballerino Jacopo Tissi, la sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz Arianna Szorenyi, il cantante Elio, l'associazione Angeli dei Navigli, il cerimoniere del Duomo Marco Zibardi, lo chef stellato Claudio Sadler e il presidente di Lilt Milano (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Marco Allosio.