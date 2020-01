Amianto, 16 milioni dal governo alla Lombardia per bonificare scuole e ospedali

Sedici milioni di euro sono in arrivo dal governo per le scuole e gli ospedali della Lombardia. Si tratta di fondi provenienti dal Ministero dell'Ambiente, al fine di proseguire nell'opera di bonifica dall'amianto degli edifici pubblici. Lo rende noto Massimo De Rosa, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

«Adesso non ci sono più scuse per non procedere a passo spedito con il lavoro di messa in sicurezza. Pretendiamo che questo ulteriore sforzo, da parte del ministero, sia colto da Regione Lombardia come l’opportunità per non indugiare oltre e concretizzare politiche efficaci per la tutela della salute collettiva» dichiara il consigliere, neo-facilitatore per l’Ambiente del Movimento per il nord Italia.

Il Piano nazionale amianto

Sergio Costa, ministro dell'Ambiente in carica sia nel governo M5s-Lega sia nell'attuale dicastero M5s-Pd, ha fortemente voluto il "Piano di bonifica da amianto" sbloccando 385 milioni di euro e mezzo per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di tutta Italia. La dotazione finanziaria del piano viene ripartita secondo "coefficienti di assegnazione regionale", tra Regioni e Province Autonome, e il Piano stabilisce le regole di trasferimento, le modalità di individuazione degli interventi da finanziare nonché disciplinate la governance e le modalità operative per l’attuazione ed il monitoraggio degli interventi.