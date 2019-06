Cani e gatti gratis in metrò, bus e tram: il sì del consiglio comunale

Gli animali domestici potranno viaggiare sui mezzi pubblici di Atm senza limiti di tempo e di taglia. Lo ha deciso il consiglio comunale di Milano, impegnato nella discussione dell'aumento del biglietto Atm a 2 euro (e nella rimodulazione di diverse tipologie di abbonamenti), approvando all'unanimità un emendamento presentato dal consigliere della Lega Gabriele Abbiati. Per una volta non uno degli "emendamenti fotocopia" con cui le opposizioni stanno conducendo l'ostruzionismo sul provvedimento. Altri sconti, nella stessa giornata, sono stati approvati per anziani, detenuti e disoccupati.

«Sono contento che finalmente i nostri amici animali potranno accompagnarci nei nostri spostamenti liberamente: finalmente non dovranno restare a casa da soli», ha commentato Abbiati dopo il sì dell'aula. «Ringrazio Abbiati, con cui abbiamo lavorato in sinergia, per arrivare a questo importante risultato. Ora dovrà essere adeguato il regolamento Atm affinché i proprietari di animali portino con sé il libretto sanitario europeo da mostrare in caso di richiesta del personale di Atm», ha aggiunto Alessandro De Chirico (Forza Italia), co-firmatario dell'emendamento: «Inoltre deve essere vietato l'uso delle scale mobili da parte dei cani per il rischio di incastro di zampe e unghie nelle giunture».

Restano ferme le norme di legge generali: i cani potranno comunque viaggiare con guinzaglio corto e museruola al seguito, mentre i gatti dovranno restare dentro il trasportino. Fondamentale l'appoggio bipartisan arrivato in particolare dal consigliere del Pd Carlo Monguzzi.

Le norme finora

Fino ad ora, cani, gatti e animali domestici di piccole dimensioni possono viaggiare sui mezzi se custoditi in un apposito contenitore di massimo 50 cm (lato più lungo). Per ogni contenitore deve essere convalidato un biglietto ordinario. I cani di piccola o media taglia, con guinzaglio e museruola, sono ammessi da inizio servizio alle 7.30, poi dalle 9.30 alle 17.30 e infine dalle 20.30 a fine servizio, sempre con un biglietto per ogni cane. Gratuiti solo i cani che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti.