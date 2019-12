Animali in città: Cologno Monzese è la migliore città della Lombardia

Cologno Monzese è il miglior comune lombardo per la "gestione" degli animali che vivono in città. Lo rende noto Legambiente, che ha pubblicato l'ottava edizione di "Animali in città", il rapporto annuale sull'efficienza delle prestazioni rivolte agli animali d'affezione sia a livello comunale sia delle aziende sanitarie territoriali.

Il comune dell'hinterland di Milano è risultato il migliore, in regione, in tutti e sei gli indicatori da cui è stata tratta la classifica: applicazione di norme e regolamenti, dotazione dei lettori di microchip assegnati al personale dipendente, conoscenza delle informazioni sull'anagrafe canina, adeguatezza delle informazioni sull'anagrafe felina, informazioni sulla presenza di strutture dedicate agli animali da compagnia, partecipazione al tavolo per il contrasto delle esche avvelenate presso la prefettura.

Il rapporto viene stilato sulla base dati ricevuti da 1.162 comuni italiani, circa il 15% delle amministrazioni italiane, e da 45 aziende sanitarie, equivalenti al 39,5% del totale nazionale, attraverso la compilazione di dettagliati questionari, le cui risposte sono poi suddivise in macro aree.

Le migliori aziende sanitarie territoriali in Lombardia sono statte invece l'Ats Montagna (Sondrio, Valtellina, Valcamonica) e l'Ats Città Metropolitana (Milano e Lodi). «Le principali differenze tra città e paesi riguardano la "vivibilità" percepita dai cittadini - spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - nelle metropoli e nelle grandi città parliamo di diffusione e prossimità di spazi dedicati, come le aree cani attrezzate, di un’offerta di trasporto pubblico adeguata e della possibilità di accesso ai luoghi pubblici».

«In questo gruppo - continua Meggetto - il comune di Milano, offre un elevato numero di aree dedicate, sono 374, e un’ampia offerta di trasporto pubblico. Gli animali in città sono una risorsa preziosa per la serenità deicittadini, come dimostrano gli elevati numeri di gatti e cani iscritti alle anagrafi feline e canine. Svolgono un ruolo sociale importante per le famiglie, soprattutto per anziani e persone sole, pertanto va tutelato il diritto al benessere e rispettate le loro esigenze, garantendo loro servizi sanitari all’altezza e ai padroni di essere messi in condizioni ottimali per vivere la città con i propri amici a quattro zampe».