Cani e gatti potranno essere sepolti nei cimiteri di Milano: la novità

Cani, gatti e in generale gli animali d'affezione potranno essere sepolti nei cimiteri milanesi. Ci vorrà ancora tempo, ma il consiglio comunale lo ha messo nero su bianco durante l'approvazione, lunedì sera, del nuovo piano regolatore degli otto luoghi di sepoltura citttadini (Maggiore, Monumentale, Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Greco, Baggio e Muggiano).

La necessità del nuovo piano regolatore è dovuta soprattutto al cambiamento di abitudini da parte dei milanesi: le cremazioni sono in costante crescita da molti anni, e allo stesso modo si prevede un deciso aumento della dispersione delle ceneri, mentre sono in netto calo le inumazioni. Ma nell'alveo del piano è stato possibile inserire anche quella che, per il momento, non è ancora una "apertura ufficiale" ma solo un segnale. Che però sarà presto concretizzato. Quello, appunto, della sepoltura di animali domestici.

Per ora il consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno (primo firmatario Gianluca Comazzi di Forza Italia, presentato in aula dal capogruppo azzurro Fabrizio De Pasquale), che potrà essere recepito dalla normativa quando saranno approvati i decreti di attuazione del piano dei cimiteri da parte della giunta cittadina. A quel punto gli animali domestici potranno essere sepolti, a patto che questo avvenga in tombe separate da quelle delle persone e in spazi privati.

In crescita i cimiteri per animali

In Italia è già possibile seppellire animali, per lo più in strutture private e "dedicate" solo a questo (la più famosa e antica è "Casa Rosa", a Roma, la cui apertura risale al 1923, mentre nel 2015 ha aperto a Milano "Il Fido Custode"). Esistono comunque anche casi di Comuni che si convenzionano con strutture per la sepoltura di animali (come ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara). E la Regione Lombardia già nel 2004 ha previsto (con il "Regolamento in materria di attività funebri e cimiteriali") che i Comuni autorizzino la costruzione e l'uso di aree e spazi «per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione» (art. 29).