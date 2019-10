Fermata la serata "horror" nella palazzina abbandonata: la procura indaga

Non si terrrà "Dentro l'Abisso", l'evento horror "più grande d'Italia organizzato per il 19, il 26 e il 31 ottobre nella palazzina dismessa di via Medici del Vascello, periferia sud-ovest di Milano. Su ordine della procura di Milano, la palazzina è stata "sigillata" per mancanza delle minime condizioni di sicurezza nello svolgimento dell'evento stesso, descritto come esperienza estrema (e vietata ai minorenni) con «scene intense» e «tematiche sensibili», potenzialmente «terrorizzanti» anche se di per sé non illegali.

Tutto è partito dall'anonima segnalazione ai vigili del fuoco da parte, probabilmente, di un iscritto (al prezzo di 44 euro) ad una delle serate. Secondo quanto si apprende, i partecipanti avrebbero avuto con sé una torcia per ovviare a situazioni che la procura giudica pericolose e fuori norma, come l'assenza totale della luce in un contesto di scale da salire e scendere, uscite di sicurezza "schermate" e soffitti pericolanti.

Stop per tre serate horror

Lo stop è avvenuto prima dell'avvio, sabato 19 ottobre, ed è stato confermato anche per le sessioni del 26 e del 31 (quest'ultima, non sfugga, è la notte di Halloween). La procura ora approfondirà la situazione e i permessi in capo alle società che organizzano "Dentro l'Abisso", un'esperienza immersa nell'oscurità per 150 partecipanti a serata (divisi in tre sessioni della durata di 2 ore) con l'ausilio di 25 attori paganti, travestiti da mostri. In via di accertamento la presenza dell'autorizzazione all'attività di pubblico spettacolo oltre alla possibile violazione delle norme anti-infortunistiche.