Mary Poppins al Nazionale, annullate tutte le repliche. Come procedere con il rimborso

Improvvisamente annullate tutte le repliche milanesi del musical "Mary Poppins", in programma dal 30 gennaio al 15 marzo 2020 al Teatro Nazionale.

La comunicazione è arrivata da Wec e dallo stesso teatro il 25 gennaio, a pochi giorni dall'inizio delle repliche. Un comunicato ufficiale recita che Wec e il Nazionale sono «dispiaciuti di comunicare che, per sopraggiunti gravi impedimenti non risolvibili nel breve periodo, la produzione di "Mary Poppins il musical" non è in grado di andare in scena al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano e quindi tutte le repliche milanesi programmate dal 30 gennaio al 15 marzo 2020, sono cancellate».

Annullato "Mary Poppins", i rimborsi

«Siamo dispiaciuti di non poter presentare "Mary Poppins" un’altra volta a Milano, ma circostanze non prevedibili all’interno di Wec lo rendono impossibile», dichiara Giorgio Barbolini, presidente di Wec. Coloro che hanno acquistato il biglietto attraverso TicketOne saranno rimborsati - si legge ancora nella nota - «non appena ricevute chiare istruzioni che dipendono da Wec». Le comunicazioni in merito arriveranno quindi non appena possibile.