'Nonno' Giacomo vaga per strada da solo in pigiama: gli agenti lo soccorronno

Giacomo, 81 anni, stava andando in giro da solo in pigiama in zona Corvetto, quando i poliziotti, ai quali era stata segnalata la presenza di un anziano in stato confusionale, sono intervenuti sul posto.

In verità il signore era lucido e ha iniziato a raccontare agli agenti della volante un po’ dei suoi trascorsi, tra cui la decisione di vivere autonomamente in un bed and breakfast del quartiere, non volendone sapere di rimanere nella casa di riposo dove era stato collocato.

I poliziotti hanno deciso di prendersi cura di Giacomo, gli hanno comprato biancheria intima e vestiti nuovi e, dopo averlo riaccompagnato nella struttura alberghiera che lo ospita per dargli la possibilità di vestirsi, gli hanno offerto un pranzo in un ristorante della zona.

L'anziano, come poi si è capito, aveva deciso di uscire dalla sua abitazione per prendere una boccata d’aria di prima mattina, con il desiderio di scambiare due parole con qualcuno. E i due giovani poliziotti che sono arrivati in suo soccorso si sono subito affezionati a lui, facendogli compagnia nel corso della mattinata.