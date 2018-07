Happy hour coi bassotti ai Giardini Pubblici di Milano

Dopo la riuscitissima "sausage walk" nel centro di Milano, dal Duomo al Castello, il gruppo Facebook "I bassotti di Milano" ha voluto replicare l'iniziativa organizzando un "happy sausage hour", l'happy hour delle "salsicce", come scherzosamente vengono definiti i cani bassotti. L'appuntamento è stato per domenica 8 luglio, alle cinque, all'ingresso di Palestro dei Giardini Pubblici.

Anche questa volta erano previsti dei gadget: spille, anelli, orecchine, collane e portachiavi per prezzi da 6 a 12 euro. Un'iniziativa senza fine di lucro, perché il ricavato è andato a finanziare l'associazione "Bassotti... e poi più Onlus". In occasione della camminata, invece, erano stati venduti dei papillon per i bassotti, sempre a scopo benefico.

E poiché non c'è due senza tre, è già stato fissato il terzo appuntamento dedicato a questi cani e ai loro proprietari: il 22 settembre, a partire dalle sette e mezza di pomeriggio e per tutta la serata, "Bassotti sotto le stelle": un pic-nic tutti insieme. Dove? Al Monte Stella.