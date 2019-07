Casa accoglienza per giovani discriminati per omosessualità: pronto l'arredamento

Sarà operativo agli inizi di luglio l'appartamento destinato all'accoglienza di giovani discriminati dalle famiglie per il loro orientamento sessuale o per il loro percorso di transizione già avviato. E' una delle iniziative del Comune di Milano per il Pride 2019, si trova in zona Forze Armate e sarà solo il primo di una serie.

Ospiterà fino a tre persone per un periodo massimo di sei-otto mesi. In questo periodo i giovani ospiti avranno a disposizione un supporto psicologico e legale, ma anche un servizio di orientamento per essere accompagnati all'autonomia (casa e lavoro) con un progetto pensato "su misura" per la persona.

L'appartamento è messo a disposizione dalla cooperativa Spazio Aperto ed è stato già battezzato "Casa Arcobaleno". E a tema arcobaleno sono gli arredi, già pronti. Il Comune di Milano vaglierà le domande di ospitalità temporanea. Si tratta del primo appartamento, ne seguiranno altri.