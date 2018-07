Ecco il nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano: le immagini in anteprima

È stato svelato martedì 24 luglio, alla presenza di decine di giornalisti da tutto il mondo, il nuovo Apple store in centro a Milano, che aprirà ufficialmente i battenti giovedì.

E' il terzo ufficiale nel Milanese, dopo i due di Rozzano e Carugate, nei centri commerciali. Apple ha anche riqualificato piazza Liberty.

Il progetto è ormai noto e porta la firma dell'archistar Norman Foster. Lo store sorgerà completamente sottoterra, come quello sulla Quinta Strada a New York, e l'ingresso sarà costituito da una scalinata anfiteatro - che sarà usata per eventi pubblici - larga quasi come l'intera piazza che scenderà verso una cascata d’acqua, a sua volta sormontata da una grande fontana al livello della strada.

Video | La cascata d'acqua dell'Apple Store

Le scale d'accesso, invece, saranno circondate da una seconda struttura vetrata – con due "discese" d’acqua ai lati – e di fianco ai gradoni dell’anfiteatro troveranno spazio le altre due rampe di scale. Accanto all'anfiteatro, al cui centro la cascata d'acqua si trasformerà in maxi schermo, ci saranno poi una serie di alberi, per "addolcire" l'impatto della struttura sulla piazza.

Non solo Apple, però. Perché anche Starbucks - il colosso del caffè e del frappuccino - è pronta per l'inaugurazione. La caffetteria, che troverà posto nell'ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio, aprirà a inizio settembre. Anche quello sarà il primo negozio di Milano, che è pronta ad accogliere due nuovi grandi nomi.