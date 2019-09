Uniqlo apre il 13 settembre: festa in Cordusio, colazione giapponese e regali ai primi clienti

Uniqlo apre a Milano: è tutto pronto. Venerdì 13 settembre ci sarà infatti l'inaugurazione del primo negozio italiano con il marchio del colosso giapponese re del fast fashion.

Uniqlo aprirà al pubblico il proprio store in piazza Cordusio 2, in quello che i vertici aziendali hanno già definito "il negozio più bello del mondo". Si tratta di un megastore di millecinquecento metri quadrati distribuiti su tre piani: seminterrato, piano terra e primo piano.

Come sarà il negozio Uniqlo

Il marchio prenderà casa nell'edificio progettato alla fine dell'800 dall'ingegnere Francesco Ballorino, palazzo che la società Hines ha acquistato da Sorgente nel 2016 per 130 milioni di euro. Dopo quasi due anni di lavori, e un investimento di venti milioni di euro, l'edificio è stato consegnato al marchio giapponese.

Il negozio si svilupperà su tre livelli con sezioni dedicate a uomo, donna e bambino. L'unità centrale beneficerà di uno spazio a doppia altezza ottenuto attraverso la realizzazione di una copertura in vetro nel cortile centrale.

Mega festa il 13 settembre

L'inaugurazione è prevista ufficialmente per il 13 settembre alle ore 10. E Uniqlo ha deciso di fare le cose in grande.

"Prima del taglio ufficiale del nastro - hanno annunciato dall'azienda - saremo lieti di offrire una deliziosa colazione tradizionale, una performance live, regali esclusivi ai primi clienti ad entrare in negozio, e offerte speciali su articoli selezionati in negozio".

Lo spettacolo sarà dedicato all’antica arte dei Taiko Drummers che si esibiranno per tutta la giornata in Piazza Cordusio. "I primi 200 clienti in coda - hanno fatto sapere da Uniqlo - riceveranno in regalo una sciarpa in 100% cashmere del valore di 49,90 €".

Mentre a tutti i presenti, fino ad esaurimento scorte, saranno regalati i tradizionali ventagli giapponesi, sensu, in edizione limitata proprio per l'apertura meneghina di Uniqlo.