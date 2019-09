Milano, Area B cambia dal primo ottobre: stop anche ai diesel Euro 4. Ecco tutte le novità

Milano, si torna a parlare di Area B. Dal primo ottobre 2019 infatti infatti le auto Euro 4 diesel per il trasporto persone non potranno più circolare dalle 7.30 alle 19.30, da lunedì a venerdì. Gli Euro 4 diesel erano già vietati dal 2017 in Area C. I veicoli merci Euro 4 diesel avranno un anno in più.

Area B è la Ztl più grande d’Italia che copre, all’interno del perimetro urbano, circa il 72% dell’intero territorio comunale e crea un’area a basse emissioni inquinanti. Il primo step è stato quello del 25 febbraio - con il divieto d'ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1 - mentre il secondo passo è questo del primo ottobre.

I nuovi varchi - con telecamere - di Area B

Seguiranno gli altri divieti progressivi per classi di veicoli immatricolati persona e merci a step successivi fino al 2030, quando a Milano saranno vietati tutti i veicoli diesel.

Ai quindici varchi di controllo delle targhe se ne aggiungeranno altri dodici. I nuovi 'ingressi' saranno, tra gli altri, in piazza Maggi, piazza Sire Raul e via Toffetti. Entro la fine del 2019 il Comune spera di arrivare a 78 varchi complessivi. Per raggiungere quota 180 telecamere nel 2020.

Nuovi divieti dal 1° ottobre di Area B

Dal 1° ottobre 2019 non possono più entrare o circolare in Area B:

Autoveicoli per trasporto persone (M1)

Euro 4 Diesel senza FAP

Euro 3-4 Diesel con FAP di serie e campo V.5>0,0045 g/Km

Euro 4 Diesel con FAP di serie e campo V.5 senza valore

Euro 0-1-2-3-4 Diesel con FAP after-market installato dopo il 31/12/2018 e classe di massa particolato pari almeno a Euro 4

Motoveicoli e ciclomotori gasolio Euro 0-1

Oltre ai divieti dal primo ottobre ci saranno anche nuove deroghe

Ai veicoli in divieto dal 1° ottobre 2019 sarà concessa una deroga consistente in 50 giorni, anche non consecutivi, di accesso e circolazione in Area B da utilizzare nel periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre 2019 ed il 30 settembre 2020.

I veicoli soggetti al divieto di accesso e circolazione alla data di avvio della regolamentazione Area B, potranno continuare ad usufruire delle 50 giornate di deroga, già riconosciute al 25 febbraio 2019, fino al 24 febbraio 2020. Ad esaurimento del bonus sarà possibile accedere alle richieste di permessi nella misura di 25 giornate (per residenti ed imprese con sede operativa in Milano) o di 5 giornate fino al 30 settembre 2020.

E altre vecchie deroghe scadranno

Dal 1° ottobre 2019 non vengono più concesse deroghe ai veicoli trasporto persone gasolio Euro 3 di proprietà o in uso esclusivo di:

- medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia che esercitano nel Distretto ATS “Milano - Città” per l’espletamento delle visite domiciliari

- lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le 7:00 o uscita in orari successivi alle 21:00

- soggetti che hanno l’obbligo di dimora presso una caserma militare sita all’interno della ZTL.