Area C rimane attiva anche ad agosto 2019. Proposto il ticket con aumento a 6,70 euro

Area C del Comune di Milano rimane accesa come lo scorso anno durante agosto 2019 (tranne i giorni festivi, quindi Ferragosto).

Il centrodestra in Consiglio comunale aveva chiesto fossero spente le telecamere nelle settimane centrali.

Il sindaco Beppe Sala non cambia idea: "Non capisco l'utilità dello spegnere le telecamere, perché poi se lo facciamo ad agosto allora perché non a Natale - ha detto Sala a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Reale nelle scorse ore -. Area C ormai è una parte del nostro sistema per regolare il traffico e la mobilità, queste eccezioni non mi entusiasmano".

Proposta la tariffa da 5 euro a 6,70 di Area C

Sempre sul tema di area C la lista civica del sindaco ha presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno che chiede di "valutare la possibilità" di aumentare il ticket di ingresso nella zona a traffico limitato per allinearla con le nuove tariffe del trasporto pubblico. Il pedaggio passerebbe così da 5 euro a 6,70 euro. "Non è stata una proposta condivisa e non la commento neanche perché non la conosco, l'ho letta dai giornali", ha risposto il sindaco interpellato dalla stampa.

Morelli (Lega): "Aumentare il pedaggio è follia"

"Aumentare il pedaggio di Area C é una follia. Milano ha bisogno di libertà - interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli - e la sinistra sta pericolosamente rischiando di mettere la zavorra ad una città che vola grazie ai suoi cittadini. Milano cresce e in chi governa scatta la bramosia di salassare con tasse e gabelle il lavoro dei milanesi. Per fare cosa? Piste ciclabili e riqualificazioni del centro. Sono riusciti a perdere Ema, non sono stati in grado di fare il referendum annunciato sui Navigli e ora aumentano biglietto Atm e Area C. Altro che Sala con i suoi sei mesi, i veri condannati sono i milanesi".