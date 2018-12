Milano, manutenzione binari via Orefici: tutte le modifiche alle linee Atm

Da giovedì 27 a sabato 29 dicembre 2018 Atm svolgerà un intervento di manutenzione ai binari in via Orefici.

Linea 2

In entrambe le direzioni: devia tra p.le Baiamonti e c.so Colombo, passando per via Ceresio, Cimitero Monumentale, via Procaccini, c.so Sempione, via Pagano, l.go V Alpini, via Ariosto, Conciliazione M1, via San Michele del Carso, p.le Aquileia, v.le Coni Zugna, c.so Colombo.

Non passa per via Montello, p.za Cordusio M1, via Torino e c.so Genova.

Linea 12

Fa servizio su due tratte:

Roserio – Lanza M2, passando in Foro Bonaparte.

Molise – Albricci, passa in Missori M3.

Non passa da via Mazzini, p.za Cordusio M1, via Broletto, via P.te Vetero, via Mercato.

Linea 14

Fa servizio su due tratte:

Cimitero Maggiore – Cairoli M1, passando in Foro Buonaparte.

via Lorenteggio – via Cantù (Duomo M1 M3).

Non passa da Cordusio M1, via Broletto, via P.te Vetero, via Mercato.

Linea 16

Fa servizio su due tratte:

Axum – Cadorna M1 M2, passando in Foro Bonaparte

Monte Velino – Missori M3.

Non passa da via Meravigli, p.za Cordusio M1, via Mazzini.

Linea 19

Fa servizio su due tratte:

Lambrate FS M2 – Dogana (Duomo M1 M3)

Piazza Castelli – via Ponte Vetero/Cusani

Non passa da Cordusio M1, via Meravigli, c.so Magenta, l.go d’Ancona.

Fermate

Le vetture fanno le stesse fermate delle altre linee presenti lungo il percorso alternativo.

Linea NM1

Direzione Molino Dorino M1: devia da via Gonzaga a Cadorna M1-M2 FN, passando in via Baracchini, via Larga (corsia centrale), via Verziere (corsia centrale), l.go Augusto, via Durini, via Borgogna, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, via Fatebenefratelli, via Pontaccio, via Tivoli, Foro Buonaparte. Non passa in via Mazzini, p.za Cordusio M1, via Meravigli.

Nuova fermata

Direzione Molino Dorino M1: Foro Buonaparte 69, dopo l.go Cairoli con la linea 61.