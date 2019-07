Milano, metro fino a notte fonda per la Pausini: i tweet memorabili tra Atm e la cantante

Atm chiama. Laura Pausini risponde. Super scambio di tweet tra l'azienda di trasporti milanese e la cantante di Faenza, che il 4 e il 5 luglio terrà due concerti a San Siro con Biagio Antonacci.

Proprio in vista del doppio appuntamento al Meazza, Atm ha deciso di predisporre servizi straordinari per i propri mezzi, con metro e bus fino a notte fonda. Qualche fan, però, aveva perso l'annuncio e così ha chiesto su Twitter: "Ciao @atm_informa per i concerti @LauraPausini @BiagioAntonacci a San Siro sono previste corse straordinarie della Lilla M5? Il concerto dura 3 h 10. Grazie mille! #LB2019".

Grazie per il servizio e per aver risposto ad Alessio. Non è da tutti. Ottimo servizio. — Laura Pausini (@LauraPausini) 1 luglio 2019

A stretto giro di posta è arrivata la risposta da Foro Bonaparte: "Ciao Alessio, l'ultimo treno da San Siro partirà alla 1:30. Buon concerto". Ed è qui che si è inserita Laura Pausini, che ha subito replicato: "Grazie per il servizio e per aver risposto ad Alessio. Non è da tutti. Ottimo servizio".

A continuare il memorabile botta e risposta è stata poi Atm, con una citazione d'annata: "Grazie. Non possiamo assicurarti che ci sia Marco, ma i treni sì". Un tweet che ha scatenato una risata nella cantante e tanti applausi virtuali degli altri utenti.