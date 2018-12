Milano Serravalle, nessuna stangata sui pedaggi per gennaio 2019

Nessun aumento a gennaio sulla Milano Serravalle e sulle tangenziali di Milano a gennaio 2019. Lo ha comunicato nella giornata di sabato 29 dicembre la società che però precisa "l'adeguamento tariffario riconosciuto per l'anno 2019 per la rete autostradale in concessione è sospeso per l'intero mese di gennaio".

"In quanto azienda a prevalente partecipazione pubblica, la Concessionaria ha infatti stabilito di sottoporre la questione dell'eventuale variazione tariffaria al Consiglio di Amministrazione, dopo un opportuno confronto con gli azionisti pubblici - si legge - La decisione di sospendere l'adeguamento tariffario riconosciuto in sede ministeriale deriva anche dalla volontà della Concessionaria di compensare, almeno in minima parte, i disagi arrecati all'utenza dalla chiusura parziale della Tangenziale Ovest di Milano, disposta per effettuare interventi di manutenzione straordinaria al viadotto di Rho".

Milano Serravalle è concessionaria è concessionaria fino al 2028 della A7 da Milano-Serravalle Scrivia, della cintura di tre tangenziali del capoluogo lombardo (Ovest, Est, Nord), della Tangenziale di Pavia e del raccordo che congiunge questa con l'A7. La rete infrastrutturale da essa gestita copre oltre 180 chilometri di autostrada.