Atm, Sala: "Proseguiamo con il piano aumento tariffe"

Dopo che 17 dicembre la maggioranza di centrodestra della Regione ha ottenuto il ritiro dell'emendamento che avrebbe dato il via libera alle nuove tariffe di Atm, il Comune vuole comunque procedere con gli aumenti dei prezzi del biglietto, che ormai sono una necessità.

"Noto che la Regione spesso risponde più politicamente che con il buonsenso", afferma il sindaco di Milano Beppe Sala, rivelando - racconta Andrea Senesi su Corriere - come in Regione ci sia stato un vero e proprio tradimento, "da quanto mi dice l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, c'era un accordo con la sua collega alla Regione (Claudia Maria Terzi, ndr)". Accordo che quindi non è stato rispettato dal Pirellone.

"Noi dobbiamo comunque andare avanti abbiamo bisogno di aumentare il biglietto ma anche di lavorare sull’integrazione dei vari sistemi. - continua Sala - I cittadini devono avere più chiarezza delle tariffe e anche più integrazione". Il sindaco è comunque ottimista sia su un possibile dietro front della Regione sia sulla possibilità che il Comune possa procedere da solo all'aumento delle tariffe.

"I conti della Regione sono decisamente più ricchi dei nostri. - ha poi concluso il sindaco - Non aumentiamo il biglietto per divertimento ma perché abbiamo migliorato molto il servizio".

Gli aumenti

Nei mesi scorsi era stato annunciato che a partire da marzo 2019 il biglietto per viaggiare sui mezzi Atm sarebbe costato 2 euro. La proposta però prevedeva anche la possibilità di introdurre un ticket a tariffa ridotta per chi avesse utilizzato i mezzi solo per un tragitto breve, facendo poche fermate.

Secondo le previsioni tra marzo e aprile non dovrebbero subire rincari gli abbonamenti annuali e quelli per studenti e anziani. Il biglietto singolo, invece, che dovrebbe essere portato a 2 euro, potrebbe consentire di viaggiare anche nell'hinterland della città.