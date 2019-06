Aumento biglietto Atm, Forza Italia: «Tornelli più alti con metal detector come nella M5»

Dieci rate per pagare l'abbonamento annuale di Atm riservato ai disoccupati. Sostituzione dei tornelli del metrò con quelli più alti, già usati a San Siro Stadio della "lilla" (M5), con la possibilità di individuare esplosivi e armi. E un viaggio al mese gratis per chi dimostrerà di amare la lettura.

Sono le tre proposte elaborate da Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, nell'ambito della definizione delle nuove tariffe di trasporto pubblico che, come è noto, porteranno ad aumentare a 2 euro (da 1,50) il biglietto ordinario Atm, che però sarà valido anche nella prima fascia dell'hinterland.

Il consigliere forzista le ha inserite in altrettanti ordini del giorno collegati alla delibera, che verranno votati (insieme agli emendamenti restanti) mercoledì 19 e giovedì 20, giornata in cui è prevista anche l'approvazione dell'aumento del ticket. L'abbonamento annuale per i disoccupati è stato fissato a 50 euro ma, secondo De Chirico, si tratta comunque di una cifra notevole visto che si parla di persone senza lavoro e, quindi, senza reddito. Di qui la proposta di consentire una rateizzazione per far pagare 10 euro al mese.

Verte sulla maggior sicurezza nelle stazioni e sui treni del metrò la questione dei tornelli. Per la fermata M5 di San Siro Stadio, visto che va gestito anche un afflusso notevole di persone, sono stati introdotti tornelli del tutto particolari, simili alle "gabbie" proprio dello stadio, pressoché impossibili da eludere. L'idea è quella di destinare parte del ricavato dell'aumento del biglietto (si parla di 43 milioni al netto dei costi) per sostituire i tornelli con quelli utilizzati sulla M5, considerati più sicuri.

Infine l'idea di creare una tessera speciale per far viaggiare gratis il 15 di ogni mese, per un anno, coloro che il 15 novembre, in occasione di Book City, si recherà in un Atm Point e mostrerà un libro.