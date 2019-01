Ecco la macchina dedicata alla città Milano: sarà la nuova "auto blu" del comune. Foto

Firma milanese. Stile milanese. Eccola l'auto dedicata alla città di Milano, che martedì è stata consegnata in comodato d'uso a palazzo Marino. Si tratta di una SsangYong Tivoli speciale - già vettura ufficiale del Mudec -, che è stata progettata e sviluppata da due giovani studenti del master in Transportation and car design della Scuola politecnica di design di Milano, nell’ambito del concorso Tivoli design take over durante il Fuorisalone 2018.

Sulla fiancata della macchina è ripreso in bella vista - con colori tra il celeste e l'azzurro - lo skyline milanese. La vettura, donata dalla casa automobilistica coreana, sarà la nuova macchina di rappresentanza del comune e sarà utilizzata da sindaco, vicesindaco e assessori in occasioni di appuntamenti istituzionali.

L'auto - consegnata al vicesindaco Anna Scavuzzo da Luca Ronconi, amministratore delegato di SsangYong motor Italia - è dotata di navigatore con schermo da 7”, sensori luci e pioggia, cerchi da 18”, frenata automatica di emergenza, allerta di collisione frontale, 7 airbag e dispositivi di sicurezza come il Forward collision warning e l’Autonomous emergency breaking system, che consente di riconoscere e prevedere eventuali pericoli fermando il veicolo anche senza l’intervento del guidatore.

Foto - La cerimonia di consegna