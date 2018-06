Il Generale Lee in Montenapoleone, ma la supercar è in divieto e scatta la multa. Foto

Tanti selfie. E - dura lex, sed lex - una multa. Giornata milanese dolce amara per il "Generale Lee", l'auto - si tratta di una Dodge Charger del 1969 - resa famosissima dalla serie tv Hazzard.

Mercoledì mattina, la macchina tanto amata dai cugine Duke è comparsa in via Montenapoleone e ha immediatamente attirato l'attenzione dei presenti, anche grazie alla riconoscibilissima bandiera degli Stati Confederati d'America sul tetto e alle scritte "01" e Generale Lee.

Dopo il tempo dei selfie, però, è stato il tempo della multa, perché l'auto era in divieto di sosta. Così, un agente della polizia locale ha sistemato sul parabrezza la contravvenzione ed è andato via, soltanto dopo - anche lui non ha resistito - essersi scattato una foto.

Sembra che la macchina fosse impegnata in un'opera promozionale in vista del ritorno della serie "Hazzard" sugli schermi si Spyke tv.